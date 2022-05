PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Zapowiadany od wielu miesięcy transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Z taką sytuacją pogodzony wydaje się być już prezydent hiszpańskiego klubu Florentino Perez, który po ostatnim ligowym meczu w tym sezonie miał pojawić się w szatni drużyny i poinformować zawodników, że Francuz nie dołączy do klubu.

Szanse na przenosiny Kyliana Mbappe do Realu Madryt wydają się być bardzo małe

Prezydent Królewskich Florentino Perez miał poinformować drużynę, że Mbappe nie przeniesie się do Madryt

Francuz prawdopodobnie w najbliższych dniach podpisze nowy kontrakt z PSG

Real pogodzony z brakiem transferu Mbappe

Kylian Mbappe był transferowym celem numer jeden Realu Madryt od dawna. Królewscy już latem ubiegłego roku czynili starania o jego sprowadzenie, ale wówczas Paris Saint-Germain nie godziło się na jego sprzedaż. Wydawało się jednak, że 23-letni reprezentant Francji wypełni swój kontrakt z francuskim klubem i po zakończeniu obecnego sezonu przeniesie się do stolicy Hiszpanii na zasadzie wolnego transferu. Aktualnie nic na to jednak nie wskazuje.

W piątek matka Mbappe, Fayza Lamari, poinformowała, że kontraktowe rozmowy z PSG i Realem Madryt zostały już zakończone, a jej syn otrzymał od obu klubów niemal identyczne propozycje. – Znaleźliśmy porozumienie zarówno z Realem, jak i PSG i rozmowy się zakończyły. Teraz Kylian musi wybrać. Oferty PSG i Realu są niemal identyczne. W ofercie Realu mamy pełna kontrolę nad prawami do wizerunku, z drugiej strony istnieją zapisy, które to wynagradzają. Krótko mówią, nie ma między nimi różnicy, są podobne – mówiła matka piłkarza.

Francuz ma obecnie bardziej skłaniać się ku przedłużeniu umowy z mistrzami Francji. Potwierdzać mają to również słowa Florentino Pereza w szatni Realu Madryt po zakończeniu piątkowego ligowego spotkania z Realem Madryt. Według hiszpańskiego eksperta Guillema Balague, prezydent Realu poinformował drużynę, że Mbappe nie dołączy do drużyny podczas najbliższego okna transferowego.

Ogłoszenia przez Kyliana Mbappe decyzji w sprawie swojej przyszłości można spodziewać się w najbliższych dniach dniach.

