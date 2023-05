Przenosiny Benzemy do Arabii Saudyjskiej prawie dopięte. Gigantyczny problem Królewskich

Sprawa przenosin Karima Benzemy do Al-Ittihad przybrała niewyobrażalnego tempa. "AS" przekonuje, że napastnik doszedł do porozumienia z mistrzem Arabii Saudyjskiej w sprawie warunków kontraktu. Real Madryt nie został jeszcze poinformowany o ostatecznej decyzji Francuza.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema dogadał się z Al-Ittihad w sprawie warunków dwuletniego kontraktu

Jego odejście z Realu Madryt jest coraz bardziej prawdopodobne

Francuz nie poinformował jeszcze Królewskich o swojej ostatecznej decyzji

Porozumienie praktycznie osiągnięte

Władze Realu Madryt były przekonane, że Karim Benzema przedłuży wygasającą umowę, dlatego skupiały się na negocjacjach z innymi zawodnikami. Plany Florentino Pereza zakładały, że Francuz będzie podstawowym napastnikiem w sezonie 2023/2024, a dopiero później na Santiago Bernabeu zawita nowa gwiazda. Wszystko wskazuje na to, że sensacyjnie będą one musiały ulec zmianie.

Zdobywca Złotej Piłki otrzymał bowiem ofertę dwuletniego kontraktu z Arabii Saudyjskiej, który zapewniałby mu wynagrodzenie przekraczające 100 milionów euro za sezon gry. Z uwagi na problemy zdrowotne i wahania formy, Benzema poważnie rozważał tę propozycję, a teraz jest do niej praktycznie przekonany.

“AS” informuje, że przenosiny Francuza do Al-Ittihad zostały prawie dopięte. Obie strony uzgodniły bowiem warunki dwuletniej umowy. Benzema skontaktował się nawet z Cristiano Ronaldo, aby szczegółowo wypytać o grę i życie w Arabii Saudyjskiej.

Oznacza to spore problemy dla Realu Madryt, który będzie zapewne musiał przyspieszyć prace nad hitowym transferem do ofensywy. Do zespołu trafi 33-letni Joselu, choć miał on w sezonie 2023/2024 pełnić jedynie rolę rezerwowego dla Benzemy.

