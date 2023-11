IMAGO / KBS-Picture Na zdjęciu: Gavi

Gavi zerwał więzadła krzyżowa

Uraz wykluczył go z gry do końca sezonu

Barcelona zimą poszuka jego zastępcy

Laporta skomentował możliwy transfer zastępcy Gaviego

Gavi opuści resztę sezonu 2023/24 po zerwaniu więzadła krzyżowego. Pomocnik kontuzji nabawił się w zeszły weekend podczas meczu reprezentacji Hiszpanii z Gruzją. Tak poważny uraz jest wielkim ciosem dla FC Barcelony, biorąc pod uwagę, jak ważny jest to gracz w drużynie Xaviego Hernandeza.

Kontuzja Gaviego niemal od samego początku wywołała liczne spekulacje na temat możliwego zastąpienia pomocnika podczas styczniowego okienka transferowego. Teraz głos w tej sprawie zabrał Joan Laporta.

– To niefortunna kontuzja. Najważniejszą rzeczą dla niego jest teraz skupienie się na powrocie do zdrowia. Ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Znalezienie jego zastępcy to zadanie dla dyrektora sportowego. Uważamy jednak, że mamy bardzo konkurencyjny skład. Nie jest łatwo znaleźć kogoś takiego jak Gavi. Rynek jest skomplikowany…. Jeśli we właściwym czasie będziemy musieli dokonać jakiś ruchów, zrobimy to – stwierdził Laporta.

