Pressfocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Najnowsze doniesienia z Anglii sugerują, że Raheem Sterling odejdzie z Man City w letnim okienku. Piłkarz oczekuje kluczowej roli w nowym klubie, by w pełni przygotować się do mundialu w Katarze. Według źródeł The Sun, Anglik budzi zainteresowanie trzech wielkich marek z Europy.

Raheem Sterling szuka ucieczki z Man City

Skrzydłowy oczekuje regularnych występów, a jego umowa wygasa w 2023 r.

Usługami Anglika zainteresowani są Chelsea, Real Madryt i Bayern Monachium

Sterling pragnie nowych wyzwań

Raheem Sterling rozegrał całkiem dobry sezon. Uzbierał 3 tys. minut, w których zdobył 17 goli i dziewięć asyst. Według angielskich ekspertów, jego dalsze losy w Man City były uzależnione od zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

Tegoroczne zmagania Obywatele zakończyli wyłącznie z tytułem Premier League. Prawdopodobnie to nie wystarczy, żeby zatrzymać Sterlinga na dłużej. Atakujący szukał ucieczki z klubu już wcześniej. Rok temu przebył długą rozmowę z Guardiolą, po której zmienił decyzję i został.

Tym razem jest już inaczej. Według raportów The Sun, piłkarz jest gotowy na nowe wyzwanie i nie planuje przedłużać wygasającej umowy w 2023 r. Z tego powodu Man City rozważy każdą dobrą ofertę za 27-latka.

Jak na razie w wyścigu biorą udział Chelsea, Real Madryt i Bayern Monachium. Eksperci na wyspach twierdzą, że Anglik raczej nie zostanie w kraju. Zamierza spróbować swoich sił w innym otoczeniu, więc w grę wchodzą jeszcze dwa kierunki. Jego priorytetem jest regularna gra, żeby w pełni sił pojechać na mundial w Katarze.

Królewscy po utracie Kyliana Mbappe szukają innego nazwiska, które z marszu wpisze się w nową erę Galacticos. Wkrótce otwarcie nowego Santiago Bernabeu, dlatego Florentino Perez myśli wyłącznie o poważnych wzmocnieniach. Natomiast Bayern przygotowuje się na odejście Serge’a Gnabry’ego i rozważa w jego zastępstwie sprowadzić Sadio Mane lub właśnie Sterlinga.

