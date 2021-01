Fikayo Tomori w obecnym sezonie nie może liczyć na regularne występy w zespole Franka Lamparda. Mimo to Chelsea w żadnym wypadku nie zamierza się z nim definitywnie rozstawać. 23-letni obrońca od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z klubu, ale w styczniu będzie to możliwe tylko na zasadzie wypożyczenia.

W obecnym sezonie Tomori tylko cztery razy pojawiły się na boisku, w tym zaledwie raz w Premier League. Chętnych do jego pozyskania jednak nie brakuje. Anglik już latem był łączony z takimi klubami jak Everton i West Ham United. Teraz do tego grona dołączyły Leeds United i Newcastle United, Tomori ma znajdować się również w kręgu zainteresowań włoskiego Milanu.

Lampard ma plan na Tomoriego

Obecna umowa obońcy z Chelsea obowiązuje do czerwca 2024 roku. W Londynie są gotowi na jego wypożyczenie do innego zespołu, ale nie chcą słyszeć o ewentualnym definitywnym transferze.

– Ma absolutnie długoterminową przyszłość w klubie. Zobaczymy, czy i kiedy odejdzie na wypożyczenia. Od momentu kiedy sprowadziłem Fikayo do Derby, był zawodnikiem roku i moim zdaniem jednym z najlepszych piłkarzy w Championship w tamtym sezonie. Wrócił i zagrał dla nas w poprzednim sezonie ponad 20 meczów w bardzo młodym wieku, a także dostał się do reprezentacji Anglii – powiedział Lampard.

– Mam w głowie długoterminowy plan dla Fikayo dotyczący jego kariery tutaj. Jeżeli odejdzie i będzie grał gdzie indziej, to na pewno będzie to dobre dla jego rozwoju. Mam nadzieję, że pomoże drużynie do której trafi, ponieważ to idzie w parze i wróci do nas jako lepszy zawodnik – dodał menedżer londyńskiego klubu.

Do tej pory Tomori w pierwszej drużynie Chelsea rozegrał łącznie 27 spotkań, zdobywając dwie bramki. W listopadzie 2019 roku zadebiutował także w reprezentacji Anglii, pojawiając się na boisku w meczu z Kosowem. Jak na razie to jego jedyny występ w seniorskiej kadrze.