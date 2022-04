Pressfocus Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Karim Adeyemi jest kolejnym młodym piłkarzem, który latem zmieni klub. Według Sky Sports Germany, Liverpool przystąpił do pierwszych negocjacji transferowych z RB Salzburg. Jurgen Klopp woli zabezpieczyć zespół na wypadek odejścia Mo Salaha.

Karim Adeyemi szykuje się do zmiany otoczenia

Liverpool przystąpił do pierwszych rozmów z RB Salzburg ws. transferu 20-latka

Wszystko przez niepewną przyszłość Salaha, który dalej nie przedłużył kontraktu

Adeyemi puka do bram Anfield

Karim Adeyemi urodził się w Monachium, jednak nigdy nie zadebiutował w barwach Bayernu. Jego kariera nabrała rozpędu dopiero w Austrii. Tegoroczna kampania w wykonaniu 20-latka jest imponująca. Dotychczas zagrał 38 meczów, w których zdobył 20 goli i pięć asyst.

Nie od dziś wiadomo, że jego poczynania monitorują największe kluby w Europie. Jak twierdzą dziennikarze Sky Sports Germany, Liverpool sprecyzował plany na letnie okienko i zamierza odmłodzić kadrę.

Przedstawiciele The Reds przystąpili do pierwszych rozmów z RB Salzburg. Kluby pozostają w dobrych relacjach po transferze Minamino. Tym razem jest też drugie dno negocjacji z austriackimi Bykami. Być może w lipcu Anfield opuści Mohamed Salah. Stąd też Klopp wolałby mieć na wszelki wypadek piłkarza, który bez większych problemów zastąpiłby najlepszego strzelca Premier League. Zapewne kwota rzędu 35/40 mln euro, byłaby wystarczająca, nie wliczając w to oczywiście bonusów.

Dotychczas Salah odrzucił dwie propozycje nowej umowy. Jedna z propozycji zapewniała mu 400 tys. funtów tygodniowo. Jeżeli obie strony dalej nie znajdą linii porozumienia, Egipcjanin spróbuje szczęścia, gdzie indziej, bo jego kontrakt wygasa w 2023 r.

