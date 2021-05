FC Barcelona jest poważnie zainteresowana pozyskaniem pomocnika Liverpoolu Georginio Wijnalduma. Kataloński klub prowadzi już rozmowy z menedżerem piłkarza w sprawie warunków kontraktu.

Georginio Wijnaldum to jeden z transferowych celów Barcelony. We wtorek na rozmowy do stolicy Katalonii przyjechał prawnik Holendra

Pozyskaniem Wijnalduma interesowały się także Paris Saint-Germain i Bayern Monachium

FC Barcelona powinna wkrótce ogłosić transfery kilku zawodników

Transfery Barcelony. Wijnaldum kolejnym celem

Sezon La Liga dopiero co dobiegł końca, piłkarze Barcelony udali się na urlopy, ale w klubowych biurach trwają intensywne przygotowania do kolejnego sezonu. Władze Dumy Katalonii pracują nie tylko nad rozwiązaniem kwestii przyszłości trenera Ronalda Koemana, ale także nad wzmocnieniami drużyny. Jak informuje Marca poważnym kandydatem do wzmocnienia Barcelony jest Georginio Wijnaldum.

Holendrowi z końcem czerwca wygasa obecna umowa z Liverpoolem i będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu. To sprawia, że jest bardzo atrakcyjną opcją dla Barcelony i interesującym kandydatem do wzmocnienia drugiej linii zespołu. We wtorek rano w siedzibie klubu z Camp Nou pojawił się holenderski prawnik Jan Kabalt, który prowadzi interesy między innymi Wijnalduma.

Do pierwszych rozmów między stronami miało dojść już kilka miesięcy temu. Wizyta Kabalta w Barcelonie może jednak sugerować, że porozumienie w sprawie podpisania kontraktu może być bliskie. Jak informuje Marca kataloński klub oferuje Wijnaldumowi trzyletni kontrakt, do 30 czerwca 2024 roku.

Wcześniej Wijnaldum był łączony z przenosinami do Paris Saint-Germain i Bayernu Monachium.

Transferowa ofensywa Barcelony

Ostatnie miesiące, a przede wszystkim tygodnie były bardzo intensywne dla władz Barcelony. Latem w katalońskim zespole można spodziewać się sporych zmian. Do drużyny mają dołączyć między innymi Eric Garcia i Sergio Aguero, którzy doszli już do porozumienia z klubem w sprawie warunków kontraktu. Obaj do Barcelony przeniosą się na zasadzie wolnego transferu z Manchesteru City. Oficjalny komunikat w tej sprawie spodziewany jest nawet w najbliższych dniach.

Barcelona jest również zdecydowana na zakontraktowanie Memphisa Depay’a, ale nadal czeka na ostateczną decyzję reprezentanta Holandii.

