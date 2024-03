PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter od roku pozostaje bezrobotny

Ponoć Anglik czeka na ofertę “najlepiej pasującą do niego”

O jego usługi zamierza powalczyć Borussia Dortmund

Potter spróbuje swoich sił za granicą? Wielka marka zainteresowana

Graham Potter pokazał się w Europie, prowadząc Brighton & Hove Albion ku elicie. Gdy jednak otrzymał szansę w Chelsea FC, zawiódł. Niebawem minie rok, odkąd Anglik stracił pracę na Stamford Bridge. Nie znaczy to bynajmniej, że rynek o nim zapomniał. Jak informuje HITC, w ostatnich miesiącach odrzucił liczne propozycje. Czeka bowiem na ofertę “najlepiej pasującą do niego”.

Taka może nadejść z Borussii Dortmund. W Zagłębiu Ruhry doceniają warsztat 48-latka i chcą zaoferować mu schedę po Edinie Terziciu.

Borussen tracą aż 20 punktów do liderującego Bayeru Leverkusen. Nie mogą też być pewni miejsca w czołowej czwórce, bo na ich słabość czyha RB Lipsk. Chociaż zespół awansował też do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w klubie uważa się, że Terzić musi odejść. W gronie ścisłych faworytów do zastąpienia 41-latka są – obok Pottera – Arne Slot i Franck Haise.

