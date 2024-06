Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Porto chce wypożyczyć Roque

FC Porto jest bardzo zainteresowane Vitorem Roque i jest gotowe czekać na rozwój sytuacji, ale jednocześnie naciska na Barcelonę, by przyspieszyć rozmowy. Klub zwrócił się do Barcelony z propozycją wypożyczenia z opcją wykupu na koniec sezonu. Z kolei Juventus również od dłuższego czasu monitoruje sytuację Brazylijczyka.

Porto, poprzez rozmowy z agentem Roque, Andre Curym, wyraziło się jasno, że chce jedynie wypożyczenia z nieobowiązkową opcją wykupu. Barcelona nie chce jednak zawierać żadnej klauzuli wykupu, ponieważ wciąż wierzy, że w przyszłości gracz może stać się wielką gwiazdą, mimo trudnego początku po przybyciu do Europy. Sytuację dodatkowo komplikuje zainteresowanie Atletico Madryt, które rozważa włączenie go do transakcji powiązanej z Joao Felixem, który ma zostać wypożyczony do Katalonii na kolejny sezon.

To pokazuje, że Roque mimo przeciętnych miesięcy w Barcelonie wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Mówi się także o kilku chętnych klubach z Premier League. Wszystko jednak będzie zależało od decyzji Hansiego Flicka, który będzie miał ostateczne słowo w tej sprawie. Niemiecki trener prawdopodobnie będzie chciał zobaczyć Roque w akcji przed podjęciem decyzji i zabierze go na tournee do Stanów Zjednoczonych. Warto dodać, że sam zawodnik chce pozostać w Katalonii.

