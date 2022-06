fot. PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Sadio Mane jest bliski dołączenia do Bayernu Monachium. Tymczasem menedżer Liverpoolu według informacji Bildu wyraził zgodę na transfer Senegalczyka do Bayernu Monachium.

Negocjacje Bayernu Monachium z Liverpoolem w sprawie Sadio Mane wkrótce mogą wkroczyć w decydującą fazę

Senegalczyk jest coraz bliżej dołączenia do giganta Bundesligi

Zgodę na zmianę klubu przez 30-latka miał według Bildu wyraził Juergen Klopp

Mane coraz bliżej pożegnania z klubem z Anfield Road

Sadio Mane to jeden z tych zawodników, który jest ostatnio na świeczniku mediów nie tylko w Anglii, ale przede wszystkim w Niemczech. Reprezentant Senegalu jest jednym z głównych celów Bayernu Monachium. 30-latek w szeregach Bawarczyków ma zastąpić Roberta Lewandowskiego.

Bild daje do zrozumienia, że Juergen Klopp zgodził się na transfer Mane do ekipy z Bundesligi. Wcześniej natomiast pojawiały się w mediach informacje, że Liverpool oczekiwał za zawodnika 50 milionów euro. Ostatnio jednak oczekiwania The Reds miały spaść do 45 milionów euro.

Niemieckie środki masowego przekazu podają z kolei, że rozmowy na temat transferu Mane są już na tak zaawansowanym poziomie, że wkrótce na Wyspy Brytyjskie udadzą się prezes Bayernu Oliver Kahn i dyrektor sportowy klubu z Allianz Arena Hasan Salihamidzić, którzy mają kontynuować negocjacje.

Mane w ekipie z Anfield Road zakotwiczył w 2016 roku, trafiając do Liverpoolu z Southampton za ponad 40 milionów euro. Doświadczony zawodnik rozegrał w angielskiej drużynie 269 meczów, strzelając w nich 120 goli. Ponadto na koncie Senegalczyka było 48 asyst.

Obecny kontrakt Mane z Liverpoolem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

