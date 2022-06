fot. PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Bayern Monachium wydaje się, że lada moment wzmocni się kosztem Liverpoolu. Jednocześnie gigant Bundesligi jest coraz bliżej finalizacji transakcji związanej z Sadio Mane. Sky Germany ujawniło, że wkrótce Bawarczycy powinni złożyć poprawioną ofertę dotyczącą zawodnika.

Bayern Monachium chce pozyskać latem Sadio Mane

Zwolennikiem transferu z udziałem Senegalczyka ma być przede wszystkim trener Julian Nagelsmann

Sky Germany podaje, że wkrótce Bawarczycy złożą nową ofertę w sprawie zawodnika wicemistrzom Anglii

Bayern priorytetowo traktuje transfer Mane

Bayern Monachium musi liczyć się z tym, że niebawem Robert Lewandowski zmieni pracodawcę. Polski napastnik łączony jest przez media z transferem do FC Barcelony. Mistrzowie Bundesligi chcą być przygotowani jednak na taką ewentualność.

Sky Germany podaje, że Bayern już pracuje nad złożeniem poprawionej oferty za Sadio Mane. Niemiecki klub jest podobno gotowy zaoferować 35 milionów euro za Senegalczyka. Wcześniejsza propozycja miała opiewać na 29 milionów euro.

Od dłuższego czasu wiadomo, że kłopotem przy finalizacji transakcji może być brak porozumienia między władzami Bawarczyków i The Reds w sprawie sumy odstępnego za reprezentanta Senegalu. Jasne jest, że Mane chce zmienić klub. Liverpool nie zamierza natomiast ustępować i ma konkretne oczekiwania za piłkarza.

Reprezentant Senegalu dołączył do ekipy z Anfield Road w 2016 roku z Southampton. Kosztował wówczas ponad 41 milionów euro. Od tamtej pory zawodnik w 269 występach strzelił 120 goli i zaliczył 48 asyst w szeregach The Reds. Aktualny kontrakt zawodnika z Liverpoolem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

