Pressfocus Na zdjęciu: Evan Ndicka

Evan Ndicka zbiera dobre recenzje reprezentując Eintracht. Francuz latem może zamienić Frankfurt na Newcastle, które jest nim zainteresowane.

Evan Ndicka latem może zamienić Bundesligę na Premier League

Do sprowadzenia Francuza przymierza się Newcastle

22-latek ma jeszcze nieco ponad roczny kontrakt

Z Bundesligi do Premier League

Kibice wciąż mają w głowie świetną postawę Eintrachtu, który wyeliminował Barcelonę z Ligi Europy. Pewnym punktem w niemieckiej ekipie jest Evan Ndicka. Francuz zagrał wówczas przeciwko hiszpańskiemu gigantowi. 22-latek opuścił boisko w samej końcówce po drugiej żółtej kartce, ale losy dwumeczu i tak były już wtedy rozstrzygnięte.

Ndicka został sprowadzony do Eintrachtu latem 2018 roku z Auxerre za pięć i pół miliona euro. Niemiecki klub zrobił dobry interes, ponieważ Francuz gra dobrze i regularnie. W tym sezonie wystąpił już 39 razy. Ponadto strzelił cztery gole i zaliczył tyle samo asyst.

Wiele wskazuje na to, że Ndicka latem opuści Eintracht. Klub planował zatrzymać swojego środkowego obrońcę, ale zawodnik odrzucił ofertę przedłużenia wygasającego 30 czerwca 2023 roku. Najbliższe okno transferowe to zatem przedostatnia okazja do zarobienia na Francuzie.

Portal Transfermarkt wycenia 22-letniego defensora na 28 milionów euro. Potencjalny kupiec musi wyłożyć nieco mniej, bo około 25 milionów euro. Bez problemu tyle w stanie zapłacić jest szukające jakościowego stopera Newcastle. Sroki robią systematyczny postęp. Są już dziewiątą siłą Premier League. Do bycia jeszcze wyżej potrzebują dobrego defensora, a Ndicka z pewnością nim jest. Ponadto może się wciąż mocno rozwinąć.

