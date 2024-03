Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Arda Gueler i Dani Ceballos

Dani Ceballos jest głębokim rezerwowym w Realu Madryt

Obecna sytuacja coraz bardziej frustruje hiszpańskiego pomocnika

Niewykluczone, że 27-latek już latem poprosi o odejście

Dani Ceballos nie wyklucza zmiany otoczenia

Gdy Dani Ceballos w czerwcu przedłużał umowę z Realem Madryt do 2027 roku, to miał nadzieję, że z biegiem czasu będzie odgrywał ważniejszą rolę w zespole prowadzonym przez Carlo Ancelottiego. Nic bardziej mylnego – pomocnik póki co nie zyskał zaufania Włocha.

27-latek w obecnym sezonie co prawda rozegrał 21 meczów, ale na boisku spędził łącznie zaledwie 505 minut. To przełożyło się na jednego gola i jedną asystę. Jak informuje hiszpańska gazeta “MARCA”, Dani Ceballos jest coraz bardziej sfrustrowany swoją sytuacją.

Trzynastokrotny reprezentant Hiszpanii chciałby grać więcej i dlatego rozważa odejście z ekipy Królewskich w letnim okienku. Środkowy pomocnik w przeszłości był łączony z Realem Betis, Atletico Madryt, a także klubami Premier League.