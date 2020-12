Pomocnik Interu wypożyczony do Cagliari

Radja Naingollan zgodnie z zapowiedziami ponownie założy koszulkę Cagliari Calcio. Klub z Sardynii poinformował w czwartkowe przedpołudnie o sfinalizowaniu wypożyczenia reprezentanta Belgii z Interu Mediolan. 32-letni pomocnik będzie bronił barw Cagliari do końca obecnego sezonu.

Doświadczony Belg nie znajdował się w planach trenera Nerazzurrich Antonio Conte i otrzymał “zielone światło” na odejście. Sytuację bardzo szybko wykorzystało Cagliari Calcio, które ponownie sięgnęło po jego usługi. W zespole z Sardynii Nainggolan będzie miał za zadanie wypełnić lukę powstałą w związku z poważną kontuzją Marko Roga, który będzie wyeliminowany z gry na kilka miesięcy.

Nainggolan, który z włoską piłką jest związany od 2004 roku, w przeszłości z powodzeniem występował już w zespole Cagliari Calcio. Łącznie w jego barwach wystąpił 166 razy, zdobywając 13 bramek i dokładając do tego 13 asyst. To właśnie z tego klubu w 2014 roku przeniósł się za 15 milionów euro do Romy, by cztery lata później zostać piłkarzem Interu Mediolan.

Nie przekonał Conte

Belgijski pomocnik w Cagliari spędził również sezon 2019/20, podczas którego również był wypożyczony. Był wówczas bardzo ważnym punktem drużyny, rozgrywając 26 meczów w Serie A. Zdobył w nich sześć bramek i zanotował sześć asyst. Latem wrócił do Mediolanu, ale nie zdołał przekonać do siebie trenera Antonio Conte. Jesienią na murawie pojawił się tylko pięć razy, spędzając na niej łącznie 45 minut.

Naingollan ma pomóc drużynie z Sardynii w walce o pozostanie w Serie A. Po 14 ligowych kolejkach Cagliari zajmuje piętnaste miejsce w tabeli, mając tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Pierwsze spotkanie w 2021 roku rozegrał już w najbliższą niedzielę, podejmując u siebie Napoli.



