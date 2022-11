PressFocus Na zdjęciu: Franck Kessie

FC Barcelona rozważa już rozstanie z Franckie Kessie, który kompletnie nie sprawdził się w zespole prowadzonym przez Xaviego. Iworyjczykiem interesuje się wiele klubów, a do tego grona dołączył zdaniem dziennikarzy Inter Mediolan.

Sztab szkoleniowy FC Barcelony nie jest zadowolony z postawy Francka Kessie

Iworyjczyk po transferze do Blaugrany rozczarowuje, a klub ma być gotowy na rozstanie z nim już w styczniu

Włoscy dziennikarze przekazali, że o jego transfer postara sie Inter Mediolan

Kessie z szansą na powrót do Serie A

FC Barcelona nie spodziewała się, że transfer Francka Kessie okaże się takim niewypałem. Iworyjczyk latem przeniósł się do Barcelony z Milanu, jednak aklimatyzacja w lidze hiszpańskiej przebiega dużo dłużej, niż przewidywano. Pomocnik ma problemy z zaadoptowaniem się do stylu gry preferowanego przez Xaviego, a w rundzie jesiennej na boisko wchodził głównie z ławki rezerwowych.

Media są zdania, że Barca wobec sporego zainteresowania ze strony innych klubów, gotowa jest rozstać się z zawodnikiem już w styczniu. Wartość rynkowa 25-latka nie zdążyła jeszcze zbytnio spaść, dlatego klub chciałby zarobić na nim jak największe pieniądze. Latem przeniósł się on do Azulgrany na zasadzie wolnego transferu.

Wcześniej informowano o zainteresowaniu ze strony Fulham, a także innych klubów z Premier League. Dziennikarze CalcioMercato.com przekazali we wtorek, że Iworyjczyk znalazł się na celowniku Interu Mediolan. Byłaby to dla niego dogodna szansa na powrót do ligi Serie A, gdzie odnajdywał się dużo lepiej, aniżeli w Hiszpanii.

Kilka tygodni temu sam zawodnik zdementował plotki łączące go z odejściem z Barcy już w styczniu. Sytuacja może jednak ulec zmianie wobec skomplikowanej sytuacji finansowej FC Barcelony.

