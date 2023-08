Według informacji przekazanych przez Przemysława Michalaka z portalu "Weszło", Jakub Łabojko zostanie w Serie B i będzie reprezentować barwy Ternany do 30 czerwca 2026 roku. Jest to czternasty klub ostatniego sezonu Serie B

IMAGO / Stefano Nicoli / LaPresse Na zdjęciu: Jakub Łabojko

Jakub Łabojko wciąż będzie występować na boiskach Serie B

Polak zwiąże się z Ternaną do czerwca 2026 roku

Wcześniej spekulowano, że może trafić do Śląska Wrocław lub Widzewa Łódź

Pozostanie we Włoszech

Jakub Łabojko we wrześniu 2020 roku przeniósł się ze Śląska Wrocław do Brescii. W klubie z Serie B rozegrał w sumie 64 spotkania, zdobywając w nich jedną bramkę i notując trzy asysty. Z kolei w zimie 2022 roku został wypożyczony do AEK Larnaca, gdzie wystąpił tylko siedem razy. Jego umowa latem wygasała z klubem z Włoch i dotychczas pozostawał bez klubu.

To się jednak zmieni, bowiem według informacji przekazanych przez Przemysława Michalaka z portalu “Weszło”, 25-latek zostanie w Serie B i będzie reprezentować barwy Ternany do 30 czerwca 2026 roku. Jest to czternasty klub ostatniego sezonu Serie B, który od lat krąży między drugą a trzecią ligą w kraju. Wcześniej spekulowano, że Łabojko może wrócić do Polski i dołączyć do Śląska Wrocław lub Widzewa Łódź.

