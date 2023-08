IMAGO / Nordphoto Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki kilka tygodni temu został ogłoszony nowym piłkarzem Werderu Brema

Dla napastnika oznaczać będzie to powrót do Bundesligi po kilku sezonach nieobecności

Teraz Polak opowiedział o kulisach takiej decyzji

“Na pewne rzeczy nie mam wpływu”

Wydaje się, że kariera Dawida Kownackiego po wielu latach wkracza wreszcie na właściwe tory. Napastnik poprzedni sezon spędził na boiskach 2. Bundesligi. Grając w barwach Fortuny Duesseldorf w w 36 spotkaniach zdobył 16 bramek i zanotował 10 asyst. To pozwoliło na sportowy awans i grę od nowego sezonu w Werderze Brema. Teraz w rozmowie ze “sport.tvp.pl” mówi o kulisach takiego wyboru.

– Klub przedstawił mi swoją wizję i od razu pokazał plan na moją osobę. Usłyszałem, co mogę dać drużynie i nad czym będziemy indywidualnie pracować. Było to dla mnie bardzo owocne spotkanie. Zobaczyłem, że nie jest tylko tak, że klub mnie chce i to wszystko. Od razu zobaczyłem plan, były przygotowane specjalne filmy. Werder wiedział, jakim jestem zawodnikiem i widział, że mogę dobrze wpasować się w system gry. Zadecydowała też marka klubu. W ostatnich latach może nie była taka, jak 15-20 lat temu, ale cały czas to jeden z największych klubów w Niemczech – powiedział Kownacki dla “TVP”.

– Przez dłuższy czas nie byłem w reprezentacji. Nie byłem w kręgu zainteresowań trenera. Nie wiem, jak to może wpłynąć. Robię swoje, bo na pewne rzeczy nie mam wpływu – dodał napastnik.

