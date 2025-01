fot. Pressfocus Na zdjęciu: Linus Wahlqvist

Pogoń sprzedaje kolejnego piłkarza

Pogoń Szczecin znalazła się w fatalnej sytuacji finansowej. Na początku przygotowań do rundy wiosennej piłkarze strajkowali, co było reakcją na zaległości w wypłatach. Władze prowadziły rozmowy z zainteresowanym podmiotem w sprawie sprzedaży klubu, lecz nie doszło do porozumienia. Aktualnie szukają możliwości zarobku, a gwarantuje go sprzedaż zawodników. Trwa więc rozbiórka drużyny, która jesienią zajęła ósme miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Zobacz: Pogoń Szczecin – podsumowanie rundy jesiennej

Lada moment nowym graczem Legii Warszawa zostanie Wahan Biczachczjan, który opuścił zgrupowanie Pogoni i udał się na testy medyczne. Nie będzie to jedyne osłabienie w najbliższym czasie. Mateusz Miga ujawnił, że Portowcy finalizują sprzedaż Linusa Wahlqvista. Zarobią na nim nieco więcej niż na Biczachczjanie, gdyż kontrakt obowiązuje do połowy 2026 roku. Wciąż nie są to pieniądze, która zainkasowaliby w przypadku stabilnej sytuacji finansowej. Nie wiemy jeszcze, kto zostanie jego nowym pracodawcą.

Wahlqvist dołączył do Pogoni w styczniu 2023 roku. Rozegrał dla szczecinian w sumie 72 mecze, strzelając dwie bramki. Dobre występy w Ekstraklasie pozwoliły mu wrócić do reprezentacji Szwecji. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 1,5 mln euro.