Jacek Góralski to zawodnik, który po rozstaniu z VfL Bochum na brak ofert nie może narzekać. Tymczasem ciekawe wieści przekazał dziennikarz Adam Sławiński z Kanału Sportowego. Piłkarz może finalnie zakotwiczyć w klubie, który tego lata miał okazje występować w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.

fot. Imago / Krzysztof Cichomski / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Dyrektor sportowy Pogoni Szczecin - Dariusz Adamczuk

Nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin może zostać Jacek Góralski

Według wieści dziennikarza Adama Sławińskiego temat jest aktualny

30-latek aktualnie jest bez przynależności klubowej po rozstaniu z VfL Bochum

Góralski łączony z Pogonią Szczecin

Jacek Góralski to zawodnik, który nie ukrywa tego, że chciałby jeszcze pograć za granicą. W każdym razie zainteresowanie zawodnikiem wykazują przede wszystkim polskie klubu. Z konkretną propozycją do piłkarza zwróciła się Wisła Kraków. Rozmowę z Góralskim przeprowadził Jakub Błaszczykowski. Wygląda jednak na to, że zawodnik grzecznie podziękował za nią.

Tymczasem dziennikarz Adam Sławiński podał, że Pogoń Szczecin jest zainteresowana pozyskaniem Góralskiego. Piłkarz bardzo przydałby się ekipie Jensa Gustafssona. Tym bardziej że w środku pola w szeregach Portowców pojawiła się luka po transferze Mateusza Łęgowskiego do US Salertnitany.

‼️BĘDZIE TRANSER??? 🔍



GÓRALSKI ➡️ POGOŃ 🧐



Coś jest podobno na rzeczy ⤵️ pic.twitter.com/NPYcGXLCRq — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 17, 2023

Defensywny pomocnik to 21-krotny reprezentant Polski. W drużynie narodowej zdobył jedną bramkę. W swoim piłkarskim CV ma z kolei takie kluby jak: Kairat Ałmaty, Jagiellonia Białystok, czy Łudogorec Razgrad.

