Paul Pogba ma kontrakt ważny z Man Utd jeszcze tylko przez cztery miesiące. Nie zapowiada się, aby Francuz przedłużył umowę z klubem z Old Trafford. Zawodnik zostanie prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych wolnych piłkarzy latem.

Paul Pogba według informacji The Telegraph jest zdecydowany na kontynuowanie kariery w Premier League

Reprezentant Francji ma umowę ważną z aktualnymi wicemistrzami Anglii do końca czerwca tego roku

28-latek nie zamierza spieszyć się z podjęciem decyzji w sprawie przyszłości

Pogba coraz bliżej rozstania z Man Utd

Paul Pogba jest podobno zdecydowany, aby poczekać do końca sezonu z podjęciem decyzji na temat swojego kolejnego kroku. Jednocześnie zawodnik jest otwarty na wysłuchanie wszystkich ofert, które będą dotyczyły gry w Premier League.

28-letni pomocnik ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca 2022 roku. Mimo że umowa zawodnika obowiązuje jeszcze przez zaledwie kilka miesięcy, to Pogba nie chce podejmować szybko decyzji w sprawie wyboru nowego klubu. Francuz chce się koncentrować na powrocie do formy po kontuzji pachwiny. Jednocześnie piłkarz chce z przytupem skończyć sezon.

W ostatnim czasie zawodnik najczęściej łączony był z takimi klubami jak Juventus, czy Paris Saint-Germain. Ogólnie natomiast w Europie znajduje się tylko garstka klubów, mogących spełnić oczekiwania Pogby. Podobno mowa o zarobkach na poziomie ponad 200 tysięcy funtów tygodniowo.

Football Leaks swego czasu ujawniło, że apanaże zawodnika z Francji są podzielone na pensję podstawową i roczną premię. Suma wynosi podobno 230 tysięcy funtów tygodniowo. Pogba liczy na to, aby jego kolejny klub zaoferował mu warunki przynajmniej na porównywalnym poziomie.

Kto z ekip z Premier League może pozwolić sobie na spełnienie oczekiwań piłkarza?. Bez wątpienia tymi klubami są: Chelsea, Liverpool, czy Man City oraz Newcastle United. Ostatni klub musiałby jednak nagimnastykować się, aby przekonać gwiazdę do projektu.

Francuski pomocnik nie jest jedynym zawodnikiem z pierwszych stron gazet, którego umowa wygasa z końcem sezonu. W gronie tym znajdują się również: Kylian Mbappe, Paula Dybala, Franck Kessie, czy Antonio Ruediger.

