fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba wróci do gry w wielkim stylu?

Paul Pogba od ponad roku pozostaje zawieszony w związku z wykryciem w jego organizmie niedozwolonej substancji. Pierwotny wyrok wynosił cztery lata, czyli miał trwać do września 2027 roku. Francuz niejednokrotnie sugerował, że wiązałoby się to najprawdopodobniej z zakończeniem piłkarskiej kariery. Szansą było dla niego odwołanie do Trybunału Arbitrażowego. Niedawno poznał werdykt, który jest bardzo optymistyczny – kara została skrócona do zaledwie 18 miesięcy.

To świetna wiadomość dla Pogby, bowiem większość swojej kary ma już za sobą. Do treningów może wrócić w styczniu, zaś na boisku powinien pojawić się w marcu. Nie stanie się to jednak w barwach Juventusu, gdyż klub zamierza przedwcześnie rozwiązać ważną do 2026 roku umowę. Francuz nie będzie robił problemu, dlatego strony mają dogadać się bez większych problemów.

Wygląda na to, że gwiazdor nie będzie miał także kłopotu z kolejnym zatrudnieniem. Swego czasu uchodził za jednego z najlepszych pomocników na świecie, więc zainteresowanie jego usługami jest spore. Dziennikarz Malick Traore zdradził, że od tygodni prowadzi negocjacje z Marsylią, a niedawno weszły one na stopień zaawansowany. Na ten moment to właśnie francuski klub jest faworytem w wyścigu o jego podpis.

🚨🚨🚨 L’OM est en discussion avancée avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de Janvier. — Malick Traoré (@mlktraore) October 8, 2024

Marsylia buduje ambitny projekt pod wodzą Roberto De Zerbiego. Pogba z pewnością byłby bardzo dużym wzmocnieniem, jeśli tylko udałoby mu się wrócić do odpowiedniej dyspozycji.