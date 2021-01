Pochettino chce prawego obrońcę należącego do Barcelony

Paris-Saint Germain chce wzmocnić prawą obronę. Głównym kandydatem jest 21-letni Emerson.

Paris-Saint Germain nie może znaleźć następcy Thomasa Meuniera. Belg nie był nawet brany pod uwagę w finałowym turnieju Ligi Mistrzów, jako że podpisał kontrakt z Borussią Dortmund. Leonardo rozpoczął poszukiwania prawego obrońcy we Włoszech. Udało mu się wypożyczyć Alessandro Florenziego. Zawodnik AS Romy nieźle rozpoczął obecny sezon i wystąpił w 17 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki. Mimo tego w Paryżu są świadomi, że 29-latek po zakończeniu kampanii powróci do Rzymu. Miejsce na prawej obronie może zająć także Colin Dagba, ale jest uważany za zbyt słabego na etatowego zawodnika wyjściowej jedenastki.

Na ratunek reprezentant Brazylii

Mauricio Pochettino zwrócił swój wzrok ku LaLiga. Tam w ekipie Realu Betis po prawej stronie defensywy występuje Emerson. 21-latek jest formalnie zawodnikiem Barcelony, na Benito Villamarin gra na zasadzie wypożyczenia. Brazylijczyk przebywa w Sewilli już drugi sezon. W poprzedniej kampanii prezentował się na tyle dobrze, że Tete dał mu w listopadzie 2019 roku zadebiutować w reprezentacji Canarinhos. Dwie minuty w meczu towarzyskim przeciwko Korei Południowej były jedynymi, jakie dotychczas rozegrał Emerson dla kadry narodowej.

W obecnym sezonie Brazylijczyk jest etatowym prawym obrońcą Realu Betis. Verdiblancos prezentują się jednak fatalnie pod kątem defensywnym i stracili najwięcej bramek w lidze. Emerson znany jest ze sporego potencjału w ofensywie, ale mimo tego Barcelona postanowiła latem sprowadzić Sergino Desta, zamiast poczekać na powrót 21-latka. Trudno zatem przewidzieć, czy Emerson odnalazłby się w zespole pokroju Paris-Saint Germain. Samej transakcji nie ułatwiają skomplikowane relacje pomiędzy paryskim klubem a Barceloną.