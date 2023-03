Gerard Pique udzielił wywiadu, w którym między innymi przedstawił swoje przemyślenia na temat przyszłości Lionela Messiego. Hiszpan nie ukrywa, że powrót napastnika do Katalonii byłby czymś wyjątkowym.

Temat powrotu Messiego do Barcelony jest szeroko komentowany

Głos w tej sprawie zabrał Pique

Jego zdaniem byłoby to coś wyjątkowego z perspektywy kibiców blaugrany

Pique skomentował ewentualny powrót Messiego do Barcy

Nie jest tajemnicą, że Lionel Messi i Gerard Pique nie mieli najlepszych relacji, zwłaszcza pod koniec pobytu Argentyńczyka w Barcelonie. Podobno obaj nawet nie rozmawiali. Jednak Hiszpan utrzymuje, że powrót Messiego może być dużym impulsem dla Barcelony. Ale w obliczu trwających problemów ekonomicznych, w połączeniu ze skandalem Negreiry, jest mało prawdopodobne, aby Barca była w stanie sfinansować transfer argentyńskiego reprezentanta w nadchodzącym lecie.

– Tylko on zna swoją przyszłość. Myślę, że zdobycie mistrzostwa świata było jego osobistym marzeniem. To był tytuł, którego potrzebował, aby zostać uznanym za najlepszego w historii. Czymś naturalny będzie kontynuowanie kariery w Europie – przyznał Pique.

– Dla kibiców jego powrót na poziomie sentymentalnym byłby niesamowity. Ale to jego decyzja. Tutaj, bez względu na to, co ludzie mówią, ważne są tylko jego uczucia, jego motywacje – dodaje.

Kontrakt Messiego z PSG wygasa po zakończeniu sezonu. Wciąż nie wiadomo, czy Argentyńczyk zdecyduje się kontynuować w stolicy Francji. Ewentualny powrót do Barcelony jest traktowany jako jedna z opcji.

