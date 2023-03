PressFocus Na zdjęciu: Nasser Al Khelaifi

QSI chce przejąć hiszpańską Malagę

To zespół, który kilka lat temu występował w Lidze Mistrzów

Obecnie gra w drugiej lidze hiszpańskiej

Malaga zmieni właścicieli?

Po Paris Saint-Germain i Sportingu Braga, QSI skłania się w kierunku futbolu hiszpańskiego. Według informacji Cope, Qatar Sports Investments, który jest właścicielem paryskiego klubu od 2011 roku, prowadzi negocjacje w sprawie zakupu klubu z Malagi, zajmującego obecnie 20. miejsce w drugiej lidze. Aby przejąć 51 proc. klubu, emir Kataru Tamim ben Hamad Al Thani będzie musiał zapłacić 9 mln euro.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez RMC Sport, QSI chce znacznie zdywersyfikować swoje inwestycje w tym roku, po ostatnich zakupach w Bradze. Malaga to klub, którym Katarczycy mocno się zainteresowali, ale to wszystko na tym etapie, ponieważ rozmowy nie są zaawansowane. To tylko poszukiwania i wiele innych zespołów jest branych pod uwagę.

W październiku zeszłego roku Qatar Sport Investments, stojący za kilkoma wiodącymi światowymi markami i firmami sportowymi, ogłosił podpisanie umowy zakupu udziałów z Olivedesportos w celu nabycia 21,67% kapitału Sportingu Braga, obecnie zajmującego trzecie miejsce w lidze portugalskiej.

Zobacz również: Hakimi powołany do reprezentacji mimo oskarżeń o gwałt