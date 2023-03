Przyszłość Piotra Zielińskiego to nadal wielka niewiadoma. Polak dobrze się czuje w Napoli, ale jego kontrakt jest ważny tylko do końca przyszłego sezonu. Portal "Calciomercato" informuje, że jest jeden klub chętny pozyskać popularnego "Zielka".

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Kontrakt Zielińskiego z Napoli wygasa w czerwcu przyszłego roku

Polskim pomocnikiem mocno interesuje się Lazio

Ponoć “Zielek” jest gotowy ponownie współpracować z Maurizio Sarrim

Piotr Zieliński zmieni latem barwy klubowe?

Piotr Zieliński może w tym sezonie osiągnąć coś historycznego – sięgnąć z Napoli po upragnione “Scudetto”. Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu pozostało jedenaście kolejek, mistrzostwo Włoch dla Azzurrich wydaje się jedynie formalnością do przyklepania. Tytuł będzie wielkim sukcesem całej drużyny, a w tym polskiego pomocnika. Jednak jego umowa z drużyną “Azzurrich” obowiązuje tylko do końca przyszłego sezonu.

Portal “Calciomercato” informuje, że już latem Lazio chciałoby pozyskać Piotra Zielińskiego. Ten klub nie przyzwyczaił nas do przeprowadzania tak wielkich transferów, dlatego zainteresowanie Polakiem może mocno dziwić. Aczkolwiek w Rzymie są już niemal pewni, że po sezonie klub opuści Sergej Milinković-Savić, do tego nie jest pewna przyszłość Luisa Alberto, dlatego popularni “Biancocelesti” widzą reprezentanta Polski w swoim zespole.

W Rzymie pracuje Maurizio Sarri, za którego kadencji w Napoli polski piłkarz trafił do tego klubu. Nie jest tajemnicą, że Włoch bardzo ceni 28-latka i wiele by dał, żeby pracować z nim ponownie. Wkrótce Lazio może złożyć ofertę transferową za Piotra Zielińskiego.

