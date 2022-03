Pressfocus Na zdjęciu: Tete

Brazylijski pomocnik ofensywny, Tete porozumiał się z Olympique Lyon. Do tej pory reprezentował barwy Szachtara Donieck, ale przez obecną sytuację w Ukrainie dokończy sezon w Ligue 1.

Kolejny piłkarz Szachtara Doniec znalazł nowy klub

Tete podpisał kontrakt z Olympique Lyon do końca obecnego sezonu

Cała operacja została sfinalizowana w czwartkowy poranek w siedzibie klubu Ligue 1

Tete pomoże Olimpijczykom

Olympique Lyon pochwalił się nowym nabytkiem. Obecne luki w przepisach transferowych pozwalają obcokrajowcom z Ukrainy podpisywać krótko terminowe umowy z innymi klubami. Tym razem atakujący Szachtara Donieck, Tete dokończy sezon w Ligue 1.

Brazylijczyk zdążył przed wybuchem wojny rozegrać 28 spotkań, w których zdobył 10 goli i zaliczył dwie asysty. Dla Olimpijczyków to solidnie wzmocnienie. Zespół Petra Bosza wylądował w ćwierćfinale Ligi Europy, gdzie wkrótce przystąpi do dwumeczu z West Ham. Na ten moment nie ma pewności czy uda się 22-latka zgłosić do rozgrywek, ale przez zmienione ostatnio przepisy w strukturach FIFA czy UEFA, wszystko jest możliwe.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że przybyłem do Lyonu, który jest wspaniałym europejskim zespołem. Jestem przekonany, że mogę pomóc zespołowi. Zostałem dobrze przyjęty, jestem szczęśliwy i jestem gotów dać z siebie wszystko. OL ma świetną historię z Brazylijczykami, co zaważyło na mojej decyzji – zaznaczył Tete na swojej prezentacji w Lyonie.

– To nowy przyjaciel klubu, który przybył do nas. Tetê przybywa w szczególnym kontekście. Przy okazji do dla nas solidne wzmocnienie w tym wymagającym sezonie – dodał prezydent klubu, Jean-Michel Aulas.

