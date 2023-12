Ian Maatsen stał się jednym z celów Borussii Dortmund na styczniowe okienko transferowe. Cena definitywnego sprowadzenia 21-latka z Chelsea jest prawdopodobnie za wysoka, dlatego Niemcy są gotowi go wypożyczyć - informuje "Bild".

Źródło: Bild / Get Football News Germany

IMAGO / Nigel French / PA Images Na zdjęciu: Ian Maatsen

Borussia Dortmund już rozpoczęła wzmocnienia przed drugą rundą rozgrywek Bundesligi. Wicemistrz Niemiec zakontraktował Nuriego Sahina na stanowisku asystenta Edina Terzicia. Zarząd klubu nie ma zamiaru zamykać się tylko na tym transferze i już pracuje nad kolejnym sprowadzeniem.

Jak informują dziennikarze “Bilda”, zawodnikiem, który może zasilić szeregi BVB jest Ian Maatsen. Borussia rozważała definitywny transfer młodego Holendra, ale obecnie nie są w stanie spełnić wymagań finansowych Chelsea. Dlatego działacze z Signal Iduna skupili się na dopięciu wypożyczenia 21-latka.

Ian Maatsen miałby być konkurentem do walki o miejsce w składzie dla Ramy’ego Bensabainiego. Reprezentant Algierii nie będzie do dyspozycji Edina Terzicia w najbliższym czasie, bowiem wybiera się z kadrą na Puchar Narodów Afryki. Ponadto był zawodnik Borussii Monchengladbach nie radzi sobie dobrze w nowych barwach, dlatego Holender może otrzymać sporo szans do gry od Edina Terzicia.

