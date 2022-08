Pressfocus Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Jest duża szansa na to, że Antony zamieni Ajax na Manchester United. Następcą Holendra w Amsterdamie ma być piłkarz Chelsea.

Ajax wytypował następcę Antony’ego, który ma wzmocnić Manchester United

Do Amsterdamu może wrócić Hakim Ziyech

Powrót Marokańczyka do ligi holenderskiej jest blisko

Ajax prawie gotowy na rekordową sprzedaż

W przyszłym tygodniu zakończy się letnie okno transferowe. Wiele wskazuje na to, ze na jego finiszu dojdzie do hitowego, a zarazem najdroższego ruchu. Ajax opuścić ma bowiem Antony, którego najprawdopodobniej pozyska Manchester United. To sprawia, ze mistrz Holandii musiał znaleźć następcę Brazylijczyka. W Amsterdamie chcą, aby w buty młodego skrzydłowego wszedł reprezentujący Chelsea Hakim Ziyech

Marokańczyk grał już w Ajaxie i to z dużymi sukcesami. Amsterdamczycy z 29-latkiem w składzie doszli do półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020. Kilka miesięcy później Ziyech opuścił klub, dla którego strzelił 49 goli oraz zaliczył 81 asyst, rozgrywając 165 oficjalnych meczów. 29-latek postanowił spróbować sił w Chelsea, ale była to fatalna decyzja. Marokańczyk nie sprawdził się w The Blues, gdzie miał nawet problem z regularną grą od pierwszej minuty.

Ziyech chętnie opuściłby Chelsea, która również skłania się do rozstania. Dzięki temu powrót Marokańczyka do Ajaxu jest już blisko. Nie wiadomo na razie na jakich warunkach miałby zostać przeprowadzony ten transfer. Ajax byłby jednak z niego bardzo zadowolony, ponieważ dostanie 100 milionów euro z bonusami za Antony’ego oraz swojego byłego gracza, który w Amsterdamie może znów zachwycać formą jak przed laty.

