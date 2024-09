Jagiellonia Białystok nie zakończyła jeszcze zakupów. Do Dumy Podlasia trafi Peter Kovacik - podaje Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec - trener Jagiellonii Białystok

Peter Kovacik zostanie wypożyczony do Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok podczas letniego okienka transferowego jest bardzo aktywna. Przypomnijmy, że szeregi drużyny mistrza PKO BP Ekstraklasy tego lata wzmocnili tacy piłkarze jak Cezary Polak, Tomas SIlva, Maksymilian Stryjek, Lamine Diaby-Fadiga, Miki Villar, Marcin Listkowski, Darko Churlinov oraz Joao Moutinho. Wygląda na to, że Duma Podlasia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa na rynku transferowym.

Jak dowiedział się Tomasz Włodarczyk z serwisu “Meczyki.pl”, Peter Kovacik zostanie nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok. 22-letni skrzydłowy przeprowadzi się do Jagi na zasadzie rocznego wypożyczenia z beniaminka Serie A, Como 1907. Młodzieżowy reprezentant Słowacji jest już w Polsce i w najbliższych godzinach przejdzie testy medyczne. Jeśli badania wypadną pomyślnie, to zawodnik podpisze umowę.

Czy Jagiellonia obroni tytuł mistrza Polski? Tak 70% Nie 30% 37 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Peter Kovacik dołączył do Como 1907 przed kampanią 2024/2025, ale od razu uda się na czasowy pobyt do Białegostoku, ponieważ we włoskim zespole nie mógłby liczyć na regularne występy, z uwagi na jakościowy skład. Natomiast w Jagiellonii powinien otrzymać satysfakcjonującą liczbę minut, gdyż na jego pozycji nie ma większej konkurencji.

Warto dodać, że Duma Podlasia walczy o obronę tytułu mistrzowskiego, a poza tym awansowała do Ligi Konferencji Europy, więc Adrianowi Siemieńcowi jest potrzebna szeroka kadra, żeby umiejętnie rotować składem w trakcie długiego sezonu.

Statystyki Petera Kovacika z poprzedniej kampanii robią duże wrażenie. Prawy pomocnik w minionym sezonie przywdziewał koszulkę rodzimego klubu, FK Zeleziarne Podbrezova, dla którego zdobył 7 bramek i zaliczył aż 15 asyst w 39 rozegranych spotkaniach.