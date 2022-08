fot. PressFocus Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt pokonał w środę Eintracht Frankfurt 2-0 i sięgnął tym samym po Superpuchar Europy. Prezydent klubu Florentino Perez przyznał po meczu, że kadra jest skompletowana i nie będzie tego lata kolejnych transferów.

Real Madryt dobrze zainaugurował sezon 2022/2023 i pokonał w środę Eintracht Frankfurt 2-0

Królewscy tego lata ściągnęli już Antonio Rudigera i Aureliena Tchouameniego

Prezydent klubu Florentino Perez przyznaje, że kadra została już skompletowana i nie będzie kolejnych ruchów na rynku transferowym

“Piłkarze muszą dobrze trenować”

Real Madryt ma za sobą bardzo udaną inaugurację sezonu 2022/2023. W środę Królewscy pokonali Eintracht Frankfurt 2-0 i świętowali zwycięstwo w Superpucharze Europy. To pierwsze trofeum w nowej kampanii, choć mistrzowie Hiszpanii mają chrapkę na dużo więcej.

Prezydent klubu Florentino Perez był bardzo zadowolony z postawy swojego zespołu. W pomeczowej rozmowie przyznał, że po transferach Antonio Rudigera i Aureliena Tchouameniego kadra została już skompletowana, a kibice nie powinni spodziewać się kolejnych wzmocnień.

Słowa o dalszej pracy zwiastują jakiś ruch klubu? Trzeba pracować dalej, czyli piłkarze muszą dobrze trenować, a trener dobrze zarządzać drużyną. Nie rozważamy nikogo więcej poza obecnymi zawodnikami – zapewnia Perez.

75-latek został ponadto zapytany o wzmocnienia największego ligowego rywala, czyli FC Barcelony. “Duma Katalonii” po nieudanym poprzednim sezonie jest bardzo aktywna na rynku transferowym i przygotowuje zespół, który będzie w stanie walczyć o najwyższe cele.

Wszyscy mamy lepsze i gorsze sezony, ale Barcelona to jedna z najważniejszych instytucji na świecie obok Realu Madryt. Musi wrócić do tego, kim zawsze była i to jest dobre dla wszystkich w hiszpańskiej i światowej piłce – mówi prezydent Królewskich.

