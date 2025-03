Pena bliski odejścia z Barcelony. Ma zostać w La Liga

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Inaki Pena

Pena nie zmieni ligi?

Gdzie w kolejnym sezonie zagra Inaki Pena? Chociaż jego kontrakt z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, niewiele wskazuje na to, by 26-latek pozostał w stolicy Katalonii. Hiszpan, który zastąpił Marca-Andre ter Stegena, przegrał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym i nie może liczyć na miejsce w wyjściowej jedenastce.

Hiszpańskie i tureckie media sugerowały, że Pena może trafić do Galatasaray. To właśnie w Stambule spędził drugą połowę sezonu 2021/22. W tym czasie udało mu się rozegrać osiem spotkań. Jednak najnowsze doniesienia sugerują, że wychowanek Blaugrany zmieni klub, ale nie ligę. Golkiper ma pozostać w La Liga – w gronie zainteresowanych jego pozyskaniem pojawiła się Celta Vigo, o czym informuje Diario Sport.

Celestes szukają następcy Vicente Guaity. 38-latek jest związany z ekipą z Balaidos tylko do końca trwającego sezonu. Wprawdzie przyszłość doświadczonego golkipera jeszcze nie jest przesądzona, ale wydaje się, że Celta będzie rozglądała się za młodszymi bramkarzami.