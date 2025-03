Pogba wzmocni hiszpańskiego giganta? To byłby hitowy ruch!

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Simeone myśli o Pogbie. Atletico ma warunek

Paul Pogba wreszcie może wrócić na piłkarskie boiska. Od września 2023 roku trwała kara zawieszenia, która była skutkiem wykrycia w jego organizmie obecności niedozwolonej substancji. Pierwotnie zawieszenie miało trwać cztery lata, ale po skutecznym odwołaniu udało się je skrócić do 18 miesięcy. Oficjalnie zakończyło się ono 11 marca 2025 roku.

Choć Francuz deklarował swoje przywiązanie do Juventusu i chęć dalszej gry dla tego zespołu, włoski gigant postanowił go pożegnać. Pod koniec roku rozwiązana została jego umowa – od tego czasu pozostaje bez klubu. W mediach pojawiało się wiele spekulacji na temat jego przyszłości. Łączono go z takimi klubami, jak Manchester United czy Marsylia, choć nigdy nie doszło do oficjalnych oświadczeń.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Tym razem Pogba trafił na radary Atletico Madryt. “Fichajes” informuje, że Diego Simeone poważnie rozważa angaż Francuza, gdyż ten dobrze pasuje do jego systemu gry. Ceni sobie piłkarzy o takich warunkach fizycznych i znakomitej wydolności, którą do tej pory imponował.

Atletico jest skłonne złożyć Pogbie ofertę, ale ma konkretny warunek, który nie podlega dyskusji. Gwiazdor musi znacząco obniżyć swoje dotychczasowe wymagania finansowe. Los Rojiblancos nie zapłacą mu takich pieniędzy, jakie otrzymywał w Juventusie oraz Manchesterze United.

31-latek w ostatnich miesiącach mógł liczyć na wiele propozycji, ale nie spieszy się z wyborem, gdyż nie chce żałować niewłaściwej decyzji.