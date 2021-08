Pau Torres odrzucił ofertę Tottenhamu. Spurs proponowali Villarrealowi 50 milionów euro za Hiszpana. Sam klub był skłonny przyjąć tę propozycję, ale zawodnik woli pozostać w La Lidze.

Tottenham kontynuuje poszukiwanie nowego środkowego obrońcy

Spurs zaproponowali Villarrealowi 50 milionów euro za Pau Torresa

Żółta Łódź Podwodna była skłonna zaakceptować propozycję, ale zawodnik nie zamierza odchodzić z La Ligi

Pau Torres nie chce przejść do Tottenhamu

Tottenham nadal nie znalazł odpowiedniego kandydata do wzmocnienia środka obrony. Jednym z faworytów Daniela Levy’ego był Pau Torres. Według doniesień hiszpańskiego AS-a, Spurs zaproponowali Villarrealowi 50 milionów euro kwoty stałej oraz pięć milionów zmiennych za 24-latka. Żółta Łódź Podwodna była skłonna zaakceptować tę ofertę, ale na przeszkodzie stanął sam zawodnik. By choćby rozpocząć negocjacje, reprezentant Hiszpanii musiałby dojść do porozumienia z Tottenhamem w sprawie indywidualnego kontraktu. Torres dał jednak jasno do zrozumienia, że nie nosi się z odejściem z Vila-real. Jego priorytetem jest kontynuowanie swojej kariery w La Lidze. Niedawno stoper wygrał swoje pierwsze trofeum w karierze – Ligę Europy – i jest podekscytowany nadchodzącym sezonem, w którym jego zespół występować będzie w Lidze Mistrzów.

Tottenham nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Zamierza naciskać na gracza i przekonać go do transferu do Premier League. Na ten moment wydaje się jednak, że Torres pozostanie na kolejny sezon w drużynie Żółtej Łodzi Podwodnej.

W zeszłym sezonie Pau Torres wystąpił w 44 spotkaniach w barwach Villarrealu. Zanotował w nich trzy gole i dwie asysty. Następnie wraz z reprezentacją Hiszpanii wziął udział w Euro 2020. Wystąpił w każdym meczu La Roji, a ta zakończyła swoją przygodę z turniejem na etapie półfinału.

