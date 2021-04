Patryk Klimala zmienia klub. Poleciał do USA

Jak donosi The Scottish Sun, Patryk Klimala poleciał do Stanów Zjednoczonych. Polak ma sfinalizować transfer do New York Red Bulls. Napastnik ma za sobą nieudaną przygodę ze szkockim Celtikiem.

Od czasu transferu do Glasgow za 3,5 miliona funtów Patryk Klimala nie przebił się do wyjściowego składu Celticu. Łącznie rozegrał 28 meczów i zdobył w nich zaledwie trzy gole. Od października 2020 roku na boisku pojawił się tylko trzy razy.

To, że były napastnik Jagiellonii Białystok zmieni klub jest już przesądzone. The Scottish Sun donosi, że Polak poleciał w tym tygodniu do Stanów Zjednoczonych. Tam, po uzyskaniu zgody na pracę, ma podpisać kontrakt z New York Red Bulls.

Media donoszą, że Celtic może odzyskać pieniądze wydane na transfer Klimali z Ekstraklasy – 4 miliony euro. Działacze The Bhoys wyrazili już zgodę na odejście napastnika. Teraz Patryka czekają testy medyczne. Początkowo planowano przeprowadzić je w austriackiej siedzibie Red Bulla. Nagle zapadła jednak decyzja o wylocie Klimali do USA.

Nieudany podbój Wysp

Celtic wielokrotnie sprowadzał młodych piłkarzy z innych części Europy, a ci się w Szkocji rozwijali, po czym odchodzili za znacznie większe pieniądze do lepszej ligi. Teraz, po półtora roku od transferu z Ekstraklasy można już jednak stwierdzić, że oczekiwania Szkotów względem Klimali były zbyt duże.

– Powiedziałbym, że ten transfer był błędem zarówno dla zawodnika, jak i klubu – ocenił w rozmowie z Goal.pl dziennikarz serwisu WhoScored.com i ekspert od ligi szkockiej, Adam Kennedy. – Ilekroć Klimala dostawał szansę na występ i pokazanie się, nie wyglądał na takiego, który to wykorzystał – dodał.