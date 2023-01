Pressfocus Na zdjęciu: Rayan Cherki

Paris-Saint Germain w ostatnich dniach starało się pozyskać z Olympique Lyon Rayana Cherkiego. Oferta mistrzów Francji została jednak odrzucona. Właściciel Les Gones zdradził w rozmowie z mediami, że klub poczuł się urażony ze względu na wysokość oferty.

PSG złożyło w ostatnich dniach ofertę kupna Rayana Cherkiego

Olympique Lyon szybko ją odrzucił

Właściciel Les Gones zdradził, że oferta za pomocnika była wyjątkowo niska

Olympiqe Lyon nie zamierza tanio sprzedawać zawodników

Wobec odejścia Pablo Sarabii Paris-Saint Germain rozważało jeszcze w styczniu pozyskanie zastępstwa dla Hiszpana. Klub w ostatnich tygodniach miał problemy w ofensywie, dlatego zależało mu na sprowadzeniu zawodnika, który mógłby podnieść nieco jej jakość. Stąd też zainteresowanie Rayanem Cherkim.

Olympique Lyon nie wyraził jednak zgody na odejście Francuza i odrzucił zdecydowanie ofertę ze strony mistrza Francji. Jak zdradził w rozmowie z RMC Sport właściciel klubu – Jean-Michel Aulas, propozycja paryżan obraziła wręcz dyrekcję Les Gones.

– Odbyłem długą rozmowę z Nasserem, który zadzwonił do mnie w sobotę wieczorem. Chciał dowiedzieć się, czy jesteśmy gotowi na negocjacje w sprawie Rayana Cherkiego. Odpowiedziałem mu, że nie, na co on stwierdził, że w takim razie negocjacje uważa za zakończone. Podziękowałem mu za bezpośredni kontakt. Nie weszliśmy na dalszy etap negocjacji, bo oferta za ich strony to była wręcz obraza – stwierdził właściciel Olympique Lyon.

Cherki w tym sezonie ociera się o wyjściowy skład drużyny Laurenta Blanca. Francuz rozegrał 19 spotkań, w których zanotował bramkę i trzy asysty.

