fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Martin Odegaard i Thomas Partey

Juventus i Inter w pogoni za okazją

Arsenal tego lata intensywnie rozglądał się za nowym defensywnym pomocnikiem, który uzupełni tercet z Declanem Ricem oraz Martinem Odegaardem. Media łączyły wicemistrzów Anglii z wieloma ciekawymi nazwiskami. Ostatecznie padło na Mikela Merino, sprowadzonego w ramach niezwykle promocyjnej transakcji. Z uwagi na uraz Hiszpan nie zdołał jeszcze zadebiutował w nowym zespole, dlatego od początku sezonu numerem jeden na pozycji defensywnego pomocnika jest Thomas Partey. Wybór Mikela Artety może zaskakiwać, bowiem od miesięcy reprezentant Ghany był wypychany. Obecnie wygrywa rywalizację o miejsce w składzie z Jorginho.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nie ulega wątpliwościom, że Partey nie jest wymarzonym zawodnikiem dla Artety, a gra jedynie z konieczności. Gdy Merino wróci do zdrowia, wówczas zapewne posadzi Ghańczyka na ławce rezerwowych. Arsenal w niedalekiej przyszłości może się z nim wreszcie pożegnań. Kontrakt Parteya wygasa po sezonie 2024/2025, a chęci do jego przedłużenia póki co nie ma.

Wiele wskazuje na to, że Partey po niemal pięciu latach pożegna się z Kanonierami. Opcje są dwie – transfer gotówkowy zimą lub odejście latem, już po wygaśnięciu kontraktu. “Fichajes” przekonuje, że nieustannie interesują się nim dwaj włoscy giganci – Inter Mediolan oraz Juventus. Obie ekipy węszą okazję, aby za bezcen wzmocnić skład jakościowym zawodnikiem.

31-latek gra dla Arsenalu od 2020 roku, kiedy to Atletico Madryt sprzedało go za 50 milionów euro. Dla angielskiego klubu rozegrał łącznie 122 mecze, strzelając sześć bramek. Jego dotychczasowa przygoda na Emirates Stadium przebiegała pod znakiem licznych problemów zdrowotnych.