La Gazzetta dello Sport informuje, że latem Leandro Paredes może wrócić do Paris Saint-Germain. Argentyńczyk przebywa obecnie na rocznym wypożyczeniu w Juventusie, który ma możliwość wykupu pomocnika.

Leandro Paredes przebywa na rocznym wypożyczeniu w Juventusie

Stara Dama ma możliwość transferu definitywnego po zakończeniu sezonu

Włoskie media twierdzą, że bianconeri mogą nie skorzystać z tej opcji

Juventus po sezonie zrezygnuje z Paredesa?

Leandro Paredes dołączył do Juventusu w ostatnim dniu letniego okienka transferowego na roczne wypożyczenie. Stara Dama zapewniła sobie możliwość transferu definitywnego Argentyńczyka po zakończeniu umowy.

La Gazzetta dello Sport przekonuje jednak, że Stara Dama może nie zdecydować się na skorzystanie z tej opcji i Paredes może wrócić do Paris Saint-Germain. Ma to związek z dobrą formą Manuela Locetellego, a także rozwojem dwóch młodych zawodników Fagiolego i Mirettiego. Ponadto do Monzy wypożyczony jest Rovella, który obecnie także dobrze rokuje na przyszłość.

Ponadto Paredes nie zachwyca w barwach Juventusu. Argentyńczyk rozegrał dziewięć spotkań w Serie A oraz cztery w Lidze Mistrzów, ale na boisku spędził niecałe 700 minut. Warto jednak też podkreślić, że pomocnik przez pewien czas zmagał się z kontuzją.

Włoscy dziennikarze dodają, że ostateczne decyzje będą podejmowane bliżej końca sezonu. Nie zmienia to jednak faktu, że w klubie nie są już tak przekonani co do przyszłości Paredesa, jak w momencie, gdy zawierano umowę wypożyczenia.

