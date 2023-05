fot. PressFocus Na zdjęciu: Leandro Paredes

Paris Saint-Germain nie wiąże przyszłości z Leandro Paredesem

Juventus nie zamierza korzystać z opcji wykupu, zatem latem pomocnik wróci do Paryża

Zainteresowanie transferem definitywnym wykazują Chelsea oraz Atletico Madryt

Argentyńczyk zaliczy miękkie lądowanie?

Leandro Paredes latem 2022 roku trafił na wypożyczenie do Juventusu. W Turynie wiązano z tym ruchem spore nadzieje, które ostatecznie nie zostały spełnione. Argentyńczyka nie było stać na regularne występy w pierwszym składzie, na co wpływ miały również problemy zdrowotne.

Pomocnik nie zachwycił, dlatego Stara Dama nie skorzysta z opcji wykupu i latem odeśle go z powrotem do Paryża. W tym miejscu pojawia się problem, gdyż Paris Saint-Germain także nie wiąże przyszłości ze swoim zawodnikiem i chętnie się go pozbędzie.

W kontekście jego letniej przeprowadzki mówiło się między innymi o Boca Juniors czy Galatasaray. Okazuje się natomiast, że Paredes niespodziewanie może zaliczyć miękkie lądowanie i utrzymać się w grze na najwyższym poziomie.

Zainteresowanie jego usługami wykazują ponoć Atletico Madryt oraz Chelsea. Oba kluby poszukują wzmocnień środka pola, a Argentyńczyk jawi się jako jedna z alternatyw, gdyby nie udało się zrealizować głównych celów.

