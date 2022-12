PressFocus Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Tymoteusz Puchacz może zostać wypożyczony z Unionu Berlin do Panathinaikosu Ateny – podaje Tomasz Włodarczyk z serwisu “Meczyki.pl”. W umowę miałaby zostać wpisana opcja wykupu.

Tymoteusz Puchacz już w styczniu może zmienić otoczenie

23-latek nie łapie się do składu niemieckiego Unionu Berlin

Lewy obrońca znalazł się na radarze Panathinaikosu Ateny

Tymoteusz Puchacz wyląduje w Grecji?

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, Tymoteusz Puchacz podczas najbliższego zimowego okienka transferowego może przeprowadzić się z Unionu Berlin do Panathinaikosu Ateny. Grecki klub interesuje się bocznym defensorem i chciałby go wypożyczyć do końca kampanii z możliwością transferu definitywnego.

Jak dodaje Tomasz Włodarczyk, sprawa ewentualnych przenosin 23-latka do Grecji nie jest jeszcze zaawansowana, ale możliwa do realizacji. Agenci Tymoteusza Puchacza śledzą rynek w celu znalezienia mu nowej drużyny, gdzie mógłby regularnie grać, a jedną z takich opcji wydaje się być właśnie Panathinaikos Ateny, który jest zdecydowanym liderem greckiej Super League.

Panathinaikos Ateny interesuje się Tymoteuszem Puchaczem. Wypożyczenie z opcją wykupu: https://t.co/N6xSx6qOZT — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) December 15, 2022

Dwunastokrotny reprezentant Polski nie ma szans na występy u Ursa Fischera w Unionie Berlin. 23-letni piłkarz jest głębokim rezerwowym w zespole z Bundesligi, a w tym sezonie na boisku spędził łącznie zaledwie 195 minut we wszystkich rozgrywkach.

Tymoteusz Puchacz zeszłego lata był bliski wypożyczenia do swojej byłej ekipy – Lecha Poznań – lecz Union Berlin ostatecznie zablokował ten ruch. Gdy wydawało się, że Polak dostanie poważną szansę w Niemczech, ciągle przesiadywał na ławce rezerwowych.

Lewy obrońca drugą część sezonu 2021/2022 spędził na czasowej transakcji w Trabzonsporze, z którym niespodziewanie sięgnął po mistrzostwo Turcji.

