LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen czeka na transfer do PSG

Victor Osimhen wyraził zgodę na dołączenie do Paris Saint-Germain i już porozumiał się z francuskim klubem w sprawie kontraktu, o czym informuje w piątkowe przedpołudnie “Tuttosport”. Według raportu, 25-letni zawodnik zgodził się na podpisanie pięcioletniego kontraktu, który ma mu przynieść 14 milionów euro rozcznie. Agent Osimhena, Roberto Calenda, przebywał w stolicy Francji na początku tego tygodnia, aby negocjować z PSG. Teraz Ligue 1 musi osiągnąć porozumienie z Napoli. Partenopei i ich nowy trener, Antonio Conte, są gotowi rozstać się z nigeryjskim napastnikiem, ale PSG wydaje się niechętne do zapłacenia klauzuli wynoszącej 130 milionów euro.

Najnowsze doniesienia wskazują, że PSG mogłoby zapłacić 100 milionów euro i dołączyć do umowy jednego ze swoich zawodników. “Sky Sport Italia” zostali zaoferowani Carlos Soler, Nordi Mukiele oraz napastnik Lee Kang-in. Obie strony kontynuują negocjacje, mając na celu znalezienie kompromisu, który zadowoli wszystkich zadowoli. Jeśli transfer Osimhena do PSG dojdzie do skutku, będzie to jeden z największych ruchów w letnim okienku.

Antonio Conte już zidentyfikował idealnego zastępcę Victoria Osimhena na Stadio Maradona. Na celowniku znajduje się Romelu Lukaku, który obecnie jest niechcianym zawodnikiem w Chelsea. Bel, który ma bogate doświadczenie w Serie A i już wcześniej współpracował z tym włoskim szkoleniowcem, mógłby być kluczowym wzmocnieniem dla Napoli w nadchodzącym sezonie.

