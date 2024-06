Osimhen odrzucony przez giganta. Transfer upada

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

PSG wycofuje się z transferu Victora Osimhena

Victor Osimhen to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych napastników w Europie. Gwiazdor utrzymał poziom sportowy w trakcie kryzysu Napoli i utwierdził wielkie kluby, że warto zainteresować się jego transferem. W sezonie 2023/2024 rozegrał łącznie 32 mecze, notując w nich 17 goli i 4 asysty.

Skuteczną barykadą dla potencjalnych nabywców są żądania Aurelio De Laurentiisa. Według mediów w kontrakcie Osimhena znajduje się klauzula wykupu opiewająca na zawrotne 160 milionów euro, a sternik Napoli nie ma zamiaru schodzić z ceny. Zresztą Włoch słynie z twardych negocjacji, co w przeszłości przyczyniło się m.in. do zablokowania Kalidou Koulibaly’ego.

Od dłuższego czasu mówiło się, że głównymi faworytami do zakupu Victora Osimhena są: Chelsea, Arsenal i Paris Saint-Germain. Niedawno informowaliśmy, że Nigeryjczyk stracił cierpliwość do The Blues i liczy na ofertę od Kanonierów. Wiele wskazuje również na to, że z gry wypadają mistrzowie Francji. Według Loica Tanziego, dziennikarza RMC Sport, paryżanie nie planują tak wielkiego wydatku i chcą dać szansę obecnym napastnikom.

Wpływ na decyzję PSG miał Luis Enrique, który rzekomo przekazał władzom, że darzy zaufaniem Randala Kolo Muaniego i Goncalo Ramosa. W związku z tym obecnie najbardziej prawdopodobnie wyglądają przenosiny Osimhena na Emirates Stadium.

