PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen ma za sobą przełomowy sezon. Napoli zapowiedziało, że nie sprzeda go za mniej niż sto milionów euro. Calciomercato donosi, że Newcastle United szykuje się do złożenia “monstrualnej” oferty za nigeryjskiego napastnika.

Victor Osimhen w minionym sezonie wyrósł na gwiazdę Napoli

Aurelio De Laurentiis zapowiedział jednak, że nie pozwoli odejść Nigeryjczykowi za mniej niż sto milionów euro

Ta deklaracja nie odstraszyła właścicieli Newcastle United. Sroki szykują podobno wielką ofertę za 23-letniego napastnika

Newcastle United rozbije bank dla Osimhena?

Bramkostrzelny, szybki i silny napastnik to obecnie prawdziwy rarytas na rynku transferowym. Do tego grona zaliczyć można Victora Osimhena. Nigeryjczyk ma za sobą przełomowy sezon. Wyrósł na prawdziwego lidera ofensywy Napoli i stanowił o sile – i wynikach – zespołu. Jego umiejętności w porównaniu z młodym wiekiem sprawiają, że wzbudza on wielkie zainteresowanie.

23-latek znalazł się na liście życzeń Arsenalu. Kanonierów odstraszył jednak Aurelio Di Laurentiis. Zapowiedział on, że nie sprzeda swojej gwiazdy za mniej niż sto milionów euro. Choć londyńczycy powiedzieli “pas”, niewykluczone, że zobaczymy Osimhena w Premier League.

Portal Calciomercato donosi bowiem, że parol na napastnika zagięło Newcastle United. Sroki potrzebują snajpera z prawdziwego zdarzenia, a do tego dysponują znacznym budżetem transferowym. Kwota stu milionów euro ich nie odstrasza, ale, rzecz jasna, spróbują zamknąć transakcję przy mniejszym wkładzie własnym. Włoskie źródło jest jednak pewne, że Newcastle niebawem złoży “monstrualną” ofertę.

Osimhen rozegrał w minionym sezonie 32 mecze. Zanotował w nich 18 bramek i sześć asyst.

Zobacz również: Arsenal i Juventus powalczą o snajpera Hellasu.