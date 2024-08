Victor Osimhen nadal nie otrzymał zgody na odejście z Napoli. Jak przekazał Nicolo Schira napastnik czeka na przeprowadzkę do PSG. W międzyczasie odrzucił oferty Al-Hilal i Al-Ahli.

Al-Hilal i Al-Ahli odrzuceni przez Osimhena, Nigeryjczyk chce do PSG

Victor Osimhen mimo rzekomego porozumienia z Napoli ws. zgody na transfer wciąż czeka na zmianę barw klubowych. Choć chętnych na usługi Nigeryjczyka nie brakuje, to Aurelio De Laurentis nadal pozostaje nieugięty co do wyceny zawodnika na rynku transferowym. Zarówno Arsenal, jak i Paris Saint-Germain złożyli oferty za piłkarza, lecz ze strony włoskiego klubu brakuje ostatecznej akceptacji.

Jakiś czas temu włoski portal radioradio.it informował, że to propozycja Arsenalu ma być bliższa wycenie zawodnika niż ta ze strony PSG. Natomiast sam Osimhen miałby zarabiać więcej w Paryżu. Na ten moment nie wydaje się, aby rozstrzygnięcie negocjacji nastąpiło szybko.

Choć przyszłość napastnika cały czas spowita jest mgłą, to co jakiś czas pojawiają się nowe informacje. Nicolo Schira przekazał, że Nigeryjczyk otrzymał w międzyczasie ofertę z Al-Hilal oraz Al-Ahli, lecz obie propozycję z Arabii Saudyjskiej zostały odrzucone. Włoski dziennikarz przekonuje, że Victor Osimhen czeka tylko i wyłącznie na zgodę, aby móc dołączyć do Paris Saint-Germain.

Z francuskim klubem 25-latek ma ustalone warunki kontraktu. Osimhen doszedł do porozumienia w sprawie podpisania pięcioletniej umowy obowiązującej do czerwca 2029 roku. Obecnie piłkarz razem z resztą drużyny przygotowuje się do nowego sezonu pod okiem Antonio Conte. Napoli pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera rozegra w sobotę (10 sierpnia) przeciwko Modenie w 1/32 Pucharu Włoch.