Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Osimhen doczeka się transferu, Chelsea rozmawia z jego agentami

Okno transferowe w najlepszych ligach w Europie zamyka się w piątek (30 sierpnia) o północy. Czasu na przeprowadzenie wzmocnień nie zostało więc dużo, a część klubów wciąż potrzebuje nowych zawodników. Jedną z takich drużyn jest m.in. Chelsea, która szuka klasowego napastnika. Nie jest tajemnicą, że The Blues od dawna marzą o tym, aby pozyskać Victora Osimhena. Wszystko wskazuje na to, że pod koniec lata uda się im osiągnąć wymarzony cel transferowy.

Z wyścigu o sprowadzenie napastnika Napoli wycofał się Paris Saint-Germain. Obecnie w grze pozostają tylko dwa kluby, lecz Chelsea znajduje się zdecydowanie na pole position w walce o Nigeryjczyka. Napastnik ma zastrzeżenia odnośnie przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej, gdzie interesuje się nim tamtejsze Al-Ahli. Jak przekazał Fabrizio Romano, choć oferta z Saudi Pro League pozostaje aktualna, to jest tylko opcją rezerwową na wypadek fiaska w rozmowach z The Blues.

Dziennikarz poinformował również, że w środę odbędą się dalsze rozmowy przedstawicieli Chelsea z agentami Osimhena. Niewykluczone, że lada moment gwiazda Napoli osiągnie porozumienie z nowym klubem i będzie gotowa, aby dołączyć do zespołu Enzo Mareski.

Tajemnicą pozostaje, póki co kwota transferu. Wiadomo już, że prezydent Napoli Aurelio De Laurentis zrezygnował z klauzuli w wysokości 130 milionów euro. Być może suma transakcji zamknie się w okolicach 65 milionów euro, bowiem tyle oferował klub z Arabii. Na taką kwotę w przypadku sprzedaży Osimhena do Al-Ahli zgodził się prezydent Napoli.