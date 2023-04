PressFocus Na zdjęciu: Oscar

Oscar był kiedyś wielką nadzieją brazylijskiej piłki

Pomocnik jednak od wielu lat występuje w chińskiej lidze

Teraz 31-latek przyznał, że jest gotowy na powrót do Europy

“Premier League, ma podobny styl do mnie, czyli bardzo dynamiczny”

Oscar w 2017 roku odszedł z Chelsea do chińskiego klubu Shanghai Port. Zapłacono za niego wówczas aż 60 milionów euro. Do takiego transferu przekonały go wielkie pieniądze, które dawały mu miano jednej z najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie. Od tamtej pory występuje w chińskiej lidze i jego kariera, łagodnie mówiąc, wyhamowała. W przeszłości był jednym z największych brazylijskich talentów, ale wyjazd do Azji sprawił, że większość kibiców już o nim zapomniała.

31-latek ostatnio udzielił wywiadu portalowi “Premier League Brasil”, w którym opowiadał o karierze w Chinach, a także przyznał, że jest gotowy na powrót do Europy. Interesuje go gra w Premier League oraz Serie A.

– Myślę, że nauczyłem się dużo rzeczy w Chinach. Nie żałuje przenosin do Szanghaju. W Chelsea byłem bardzo ważnym zawodnikiem, od którego wiele zależało. Wyjechałem z Europy w wieku 25 lat, co dawało mi szansę na powrót – powiedzial Oscar.

– Premier League, ma podobny styl do mnie, czyli bardzo dynamiczny. Jeśli mógłbym wybrać, to właśnie tam chciałbym zagrać. Uwielbiam również Włochy, a co więcej posiadam ich paszport, co może być dużym ułatwieniem podczas potencjalnych przenosin – zakończył.

Sprawdź także: Dobre wieści z Barcelony. Gwiazdy wróciły do treningów