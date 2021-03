Omar Richards od nowego sezonu będzie zawodnikiem Bayernu Monachium. Lewy obrońca doszedł do porozumienia z bawarskim klubem w sprawie podpisania czteroletniego kontraktu.

Bayern wygrał wyścig po Richardsa

23-latek z przenosinami do Bayernu Monachium łączony był od dłuższego czasu, ale dopiero teraz udało się sfinalizować rozmowy w tej sprawie. Richards pomyślnie przeszedł badania medyczne, które ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem musiały odbyć się w Wielkiej Brytanii. W poniedziałek po południu, po trzech miesiącach rozmów, klub ze stolicy Bawarii osiągnął również końcowe porozumienie z przedstawicielami piłkarz – poinformowało Sky Sports.

Były reprezentant angielskiej młodzieżówki cieszył się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem ze strony klubów Premier League. Rywalizację o jego sprowadzenie udało się jednak wygrać Bayernowi Monachium, do którego dołączy na zasadzie wolnego transferu.

W Monachium w Richardsie prawdopodobnie upatrują dublera dla numeru jeden na lewej stronie defensywy Alphonso Daviesa. Piłkarz może grać również na lewej stronie pomocy, gdzie grywał również w obecnym sezonie w barwach Reading.

Richards pierwsze kroki w piłce stawiał w szkółce Fulham, z którego w 2013 roku przeniósł się do Reading. W pierwszym zespole rozegrał do tej pory 92 spotkania, zdobywając trzy gole. Jak na razie nie miał jednak okazji do występów w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Transfery Bayernu nabierają rozpędu

Bayern Monachium już wcześniej potwierdził pozyskanie z RB Lipsk Dayota Upamecano. Za francuskiego środkowego obrońcę Bawarczycy zapłacą 42,5 miliona euro. Nie ma również wątpliwości, że przedstawiciele mistrzów Niemiec skupiają się obecnie na defensywie, bowiem z końcem sezonu z klubu odejdzie David Alaba i prawdopodobnie Jerome Boateng.

Bayern chce wzmocnić nie tylko środek defensywy, ale również jej boki. Na lewą stronę sprowadzony ma być właśnie Richards, natomiast kandydatem do gry na prawej stronie jest Max Aarons z Norwich City. Na celowniku klubu znajduje się również Kalidou Koulibaly.