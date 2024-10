Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Omar Marmoush

Wielkie kluby obserwują Omara Marmousha

Eintracht Frankfurt po odejściu Randala Kolo Muaniego nie miał długo posuchy na pozycji napastnika. W buty wicemistrza świata bardzo szybko wszedł Omar Marmoush. Reprezentant Egiptu to bez wątpienia obecnie największa gwiazda na Deutsche Bank Park i niewykluczone, że niemiecki klub zarobki na jego odejściu podobną kwotę, co w przypadku transferu Francuza do PSG.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Z informacji przekazanych przez „TBR Football” dowiadujemy się, że Omar Marmoush wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Źródło zdradza nazwy klubów, które obserwują napastnika Eintrachtu Frankfurt. A są to Liverpool, Arsenal, Manchesteru United, Chelsea, Paris Saint-Germain, AC Milan i Atletico Madryt.

W najlepszej sytuacji z grona zainteresowanych klubów są Liverpool oraz Arsenal. Jakiś czas temu Omar Marmoush zdradził, że chciałby w przyszłość trafić do jednego z tych zespołów. Kto wie, może Egipcjanina już niedługo zasili szeregi giganta Premier League.

Omar Marmoush w obecnym sezonie rozegrał 10 spotkań w koszulce Eintrachtu Frankfurt. 25-latek może się pochwalić fantastycznymi statystykami. Udało mu się bowiem w tym czasie strzelić 10 goli, a także zaliczyć sześć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia Egipcjanina na 40 milionów euro.