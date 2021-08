Olympiakos Pireus chętnie wypożyczy Michała Karbownika z Brighton. Klub miał już kontaktować się z Polakiem, który jest otwarty na ewentualne przenosiny, zwłaszcza, że Grecy będą występować w europejskich pucharach.

Olympiakos Pireus chce poszukuje lewego obrońcy. Jedną z opcji jest dla Greków Michał Karbownik

Polak nie wywalczył sobie miejsca w składzie Brighton & Hove Albion i jest otwarty na wypożyczenie do Grecji

Karbownik jedną z opcji dla Olympiakosu

Olympiakos Pireus od dłuższego czasu poszukuje lewego obrońcy. Jak donosi To10.gr, Grecy w zeszłym tygodniu złożyli ofertę za Fabrizio Angileriego. Jego klub, River Plate, początkowo odrzucił propozycję, ale obie strony są w trakcie negocjacji. Nie oznacza to jednak, że 27-letni Argentyńczyk jest jedyną rozważaną przez Olympiakos opcją.

Wspomniany grecki dziennik zaręcza, że najbardziej interesującą alternatywą dla Angileriego jest Michał Karbownik. Tamtejsi dziennikarze zwracają uwagę zwłaszcza na wielozadaniowość młodego Polaka, który może wystąpić na niemal każdej pozycji na boisku. Karbownik w zeszłym sezonie wystąpił tylko w jednym spotkaniu dla Brighton, ale miało to związek z adaptacją wymaganą po przenosinach z Polski, a także presją wyników ciążącą na Mewach.

Agent zawodnika, Mariusz Piekarski, miał rozmawiać już z reprezentantami Olympiakosu, a sam Karbownik jest otwarty na przenosiny. Tym bardziej, że Brighton jest coraz bliżej sprowadzenia kolejnego rywala w walce o wyjściowy skład – Marca Cucurelli z Getafe.

Grecja byłaby dla Polaka interesującym wyzwaniem, tym bardziej, że Olympiakos będzie w przyszłym sezonie występować w europejskich pucharach. W pierwszym spotkaniu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Europy wygrali pewnie ze Slovanem Bratysława (3:0). Szans do gry Karbownikowi by zatem nie zabrakło.

Brighton wykupiło 20-latka niemal rok temu za 5,5 miliona euro, po czym wypożyczyło z powrotem do Legii Warszawa. Polak przeniósł się na Wyspy zimą, ale nie dostał wielu szans do gry z pierwszą drużyną Mew. W bieżącym sezonie wystąpił w spotkaniu Pucharu Ligi przeciwko drugoligowemu Cardiff City (2:0).

Slovan Bratysława Olympiakos Pireus 3.90 3.85 1.95 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 25. sierpnia 2021 11:04 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin