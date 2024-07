Ogromne wzmocnienie GKS-u Katowice. Beniaminek pozyskał pomocnika Rakowa

Bartosz Nowak został nowym zawodnikiem GKS-u Katowice. We wtorek śląski klub oficjalnie poinformował o transferze pomocnika Rakowa Częstochowa. Doświadczony gracz będzie dużym wzmocnieniem GieKSy w PKO BP Ekstraklasie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Bartosz Nowak zawodnikiem GKS-u Katowice

GKS Katowice po dziewiętnastu latach przerwy ponownie awansował do PKO BP Ekstraklasy zajmując drugie miejsce w tabeli 1 Ligi w ubiegłym sezonie. Katowiczanie rozegrali znakomity sezon, ale szybko stało się jasne, że będą potrzebowali odpowiednich wzmocnień, jeśli chcą zagościć na dłużej w najwyższej klasie rozgrywkowej.

O spodziewanym transferze Bartosza Nowaka do GKS-u Katowice mówiło się już od dłuższego czasu. We wtorek, w końcu oficjalnie poinformował o tym śląski klub. Były już zawodnika Rakowa Częstochowa podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku.

W przeszłości Nowak reprezentował takie kluby, jak Polonia Bytom, Miedź Legnica, Ruch Chorzów, Stal Mielec czy Górnik Zabrze. Na poziomie PKO Ekstraklasy debiutował w drużynie z Chorzowa, natomiast najwięcej spotkań rozegrał dla Stali. Następne zapracował na transfer do Trójkolorowych. W Zabrzu spędził trzy, bardzo udane sezony, które zaowocowały transferem do Rakowa Częstochowa. W drużynie spod Jasnej Góry konkurencja była ogromna i pomocnik nie zawsze był pierwszym wyborem Marka Papszuna czy Dawida Szwargi.

Teraz swoją karierę będzie kontynuował w GKS-ie Katowice. Beniaminek swoją przygodę z ekstraklasą rozpoczął od domowej porażki 1:2 z Radomiakiem w 1. kolejce. W najbliższy weekend uda się na pojedynek do Mielca z miejscową Stalą. Następnie, przy Bukowej rozegra niezwykle trudne starcie z Rakowem Częstochowa.

