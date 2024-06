Oficjalnie: Widzew Łódź sprzedaje najlepszego strzelca

Jordi Sanchez odchodzi z Widzewa Łódź. Klub poinformował, że napastnik otrzymał zgodę na transfer do Japonii. W sezonie 2023/2024 był najskuteczniejszym piłkarzem łodzian.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Jordi Sanchez dopina transfer do nowego klubu

Widzew Łódź od pewnego czasu przygotowywał się do rozstania z Jordim Sanchezem, które wydawało się nieuniknione. Do drużyny Daniela Myśliwca dołączył już Hubert Sobol, czyli wicekról strzelców II Ligi. To nie wystarczy, aby skutecznie zastąpić Hiszpana, dlatego klub ma w planach sprowadzić jeszcze jednego snajpera.

W niedzielę pojawiła się informacja, że Sanchez otrzymał zgodę na przenosiny do nowego klubu. Na ten moment nie wiadomo, gdzie trafi, choć ostatnio mówiło się o Sapporo FC. Nieznane pozostają także szczegóły przeprowadzki. Widzew Łódź żegna swojego napastnika w ramach transferu gotówkowego.

“Katalończyk otrzymał od władz Widzewa Łódź zgodę na transfer i obecnie przechodzi ostatnie formalności przed podpisaniem umowy z nowym klubem. Warto podkreślić, że w ostatnim czasie jest to już drugi wychodzący transfer piłkarza wyskautowanego, a później wypromowanego z zyskiem przez Widzew. Wcześniej podobną ścieżką pozyskano Henricha Ravasa, który z Łodzi trafił do amerykańskiego New England Revolution.” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

29-letni Sanchez dołączył do Widzewa w lipcu 2022 roku. Miniony sezon zakończył z dorobkiem jedenastu bramek i sześciu asyst w 35 meczach, licząc rozgrywki Ekstraklasy oraz Pucharu Polski.